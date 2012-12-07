Польська Kylczyk Oil завершила буріння своєї найглибшої свердловини в Україні

Варшава. Польська компанія Kylczyk Oil Ventures (KOV), яка веде видобуток в Україні через придбану нею в 2010 році компанію "КУБ-Газ", завершила буріння своєї найглибшої свердловини "Макіївська-16" на Макіївському родовищі в Луганській області глибиною 4,3 кілометра.

Згідно зі звітом компанії на Варшавській фондовій біржі, KOV, яка виявила сім потенційно газоносних зон, планує завершити усі роботи і тести на цій свердловині в першому кварталі 2013 року.

У повідомленні компанії наголошується, що раніше KOV бурила свердловини максимум на 3,2 км.

Як повідомляв УНІАН, з моменту придбання українського активу влітку 2010 року компанія Kylczyk Oil Ventures провела 12 пробних бурінь, підключивши до комерційного видобутку 8 свердловин.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році і публічна з травня 2010 року компанія Kulczyk Oil Ventures належить найбагатшому громадянинові Польщі Яну Кульчику, статок якого Forbes в поточному році оцінив у близько 2,8 млрд дол.

KOV, яка, крім України, реалізує проекти у Брунеї та Сирії, але ніде досі не веде видобутку, на кінець вересня 2012 року оцінювала вартість своїх активів в Україні у 125,9 млн дол. порівняно з вартістю всіх активів у 172,4 млн дол.

KOV хоче за 3 роки подвоїти видобуток газу в Україні - до близько 1,4 млн кубометрів на добу.