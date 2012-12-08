Міллер: Україна знизила споживання російського газу, бо відбирає його зі сховищ

Москва. Керівник компанії «Газпром» Олексій Міллер припускає, що Україна знизила рівень споживання російського газу, оскільки відбирає його з підземних сховищ (ПСГ).

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це О.Міллер сказав напередодні журналістам в Анапі, де відбулася церемонія початку будівництва газопроводу «Південний потік».

«Ви згадали про низькі режими відбору Україною газу з труби. Мабуть, можна припустити, що Україна почала відбір газу з підземних сховищ. З урахуванням того, що завжди потрібно мати необхідний обсяг газу в ПСГ у момент проходження осінньо-зимового максимуму, який наступає наприкінці січня, - на початку лютого, хотілося б, аби у України в підземках сховищах на даний момент було достатньо газу. Сподіваюся, що наші українські колеги діють у цих питаннях професійно», - сказав О.Міллер.

При цьому він повідомив, що переговори з українською стороною продовжуються в робочому порядку. «Стратегічна співпраця з Україною завжди охоплює і питання постачання газу, питання транзиту. Все це ми й обговорюємо з паном Бойком (міністром енергетики України Юрієм Бойком - УНІАН)», - сказав він.

Крім того, О.Міллер заявив, що в Україні до останнього моменту не вірили, що «Газпром» почне до кінця 2012 року будівництво газопроводу «Південний потік».

«Я можу сказати, що наші українські друзі і колеги не чекали, що ті обіцянки, які ми давали, ми виконали чітко в строк. Я зустрічався з українськими колегами вже після того, як було остаточно підписано всі інвестиційні рішення (щодо «Південного потоку» - УНІАН), і ними було сказано, що вони до останнього не вірили в те, що це станеться, і сказали, що знімають капелюха, і запитали, як нам цього вдалося досягнути. На що одержали відповідь, що терпінням і працею всього здобудеш», - сказав О.Міллер.

Також він повідомив, що Україна завершила оцінку своєї ГТС, але цієї інформації не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» міністр енергетики і вугільної промисловості України Ю.Бойко повідомив, що компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду нагромадила в підземних сховищах (ПСГ) більш як 20 млрд куб. м газу.

За даними компанії «Укртрансгаз», Україна за 11 місяців цього року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Споживання газу в Україні за листопад становило 5,108 млрд куб. м, що на 15,24% нижче за показники аналогічного періоду минулого року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міллер: транзитні країни перестануть отримувати доходи від прокачування російського газу