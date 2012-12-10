До запуску «Південного потоку» в України є можливість зберегти значення ГТС - Язєв

Москва. До запуску в експлуатацію газопроводу «Південний потік» в України є можливість зберегти значення своєї газотранспортної системи для транзиту російського газу до Європи.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав президент Російського газового товариства, перший заступник голови Комітету Держдуми з економічної політики, інноваційного розвитку і підприємництва Валерій Язєв.

«Сьогодні, на мій погляд, шанс ще є в України. Ми зварюємо тільки першу нитку. Треба вписувати в цей міжнародний проект Україну, залучати російський «Газпром» до експлуатації української ГТС для того, щоб вона була і надалі затребувана», - сказав В.Язєв.

Відповідаючи на запитання, чи може РФ у такій ситуації відмовитися від реалізації усіх чотирьох ниток газопроводу, він сказав: «Це жива справа, не дарма чотири нитки і не обов'язково всіх їх в експлуатацію відразу пускати. Я вважаю, що для України ще є шанс зберегти потребу своєї ГТС. Україна поводиться абсолютно не далекоглядно в переговорах із «Газпромом» і РФ. Поки зварюємо першу нитку, ви маєте знайти механізм співпраці на ниві української ГТС. Якщо сидіти на ній як собака на сіні, завтра вона буде не потрібною».

До того ж він зазначив, що особливо цінна частина української ГТС – це підземні сховища газу, розташовані на заході України.

Також він нагадав, що попередні переговори щодо цього питання закінчилися безрезультатно, хоча тривали кілька років.

За словами В.Язєва, на ГТС України чекає складна доля після запуску в експлуатацію «Південного потоку» в 2019 році.

Він відзначив, що після запуску в експлуатацію цього маршруту деякі обсяги російського газу транспортуватимуться через Україну. «Якийсь обсяг для транзиту залишиться. Проте економіка експлуатації будь-якої ГТС визначається завантаженням. Якщо вона буде далека від номінальної, то не буде грошей на її утримання, ремонт, обслуговування і експлуатацію», - сказав В.Язєв.

За його словами, в України можуть залишитися настільки низькі обсяги для транспортування газу, що це стане недоцільним для самої української сторони.

На думку В.Язєва, також усе залежатиме від темпів зростання споживання газу в Європі.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня ц.р. Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016-му планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, у 2017-му - 31,5 млрд куб. м, у 2018-му – 47,25 млрд куб. м і в 2019-му газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.