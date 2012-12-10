На Рівненській АЕС для усунення несправностей відключено від мережі третій енергоблок

На Рівненській атомній електростанції у понеділок, 10 грудня, відключено третій енергоблок від енергомережі дією автоматичного захисту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Рівненської АЕС.

Згідно з повідомленням, автоматичний захист спрацював через зниження рівня води в парогенераторах і відключення головних циркуляційних насосів, які забезпечують відведення тепла від реактора. Реакторну установку було зупинено.

Станом на 10:00 10 грудня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС сумарною потужністю 1600 МВт.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС – перша в Україні атомна електростанція з водоводяними ядерними реакторами, які на цей час є єдиним типом реакторів на Україні, і єдина – з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебувають 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розміщена у Волинському Поліссі, біля річки Стир за 4 км від міста Кузнецовськ.