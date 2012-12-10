Росія відмовиться від «Південного потоку», якщо отримає ГТС України - російський експерт

Москва. Росія відмовиться від будівництва усіх чотирьох ниток «Південного потоку», якщо одержить газотранспортну систему України. Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин Симонов.

«Абсолютно переконаний, що головним чинником прискорення «Південного потоку» стала позиція України. Ще в січні цього року ніщо не передвіщало, що у грудні буде офіційний старт», - сказав він.

Експерт відзначив, що спочатку планувалося будувати відразу дві нитки, але наразі ухвалено рішення лише щодо однієї.

«Це змушує більш обережно оцінювати цю ситуацію. Ми тепер розуміємо, що частина буде побудована. Це очевидно. Наразі є одна нитка – простір для переговорів залишається», - сказав К.Симонов.

За його словами, 63 млрд куб. м «Південного потоку» плюс 55 млрд куб. м «Північного потоку» повністю можуть викреслити Україну з транзиту.

К.Симонов нагадав, що в сумі це становить 118 млрд куб. м, тоді як у 2008 році – кращому для російського експорту – через Україну прокачали 117 млрд куб. м.

«У такій ситуації Україна не має жодних шансів на збереження транзиту, якщо буде побудовано чотири нитки, а якщо буде побудована одна чи дві, то якась частина зберегтися може», - сказав він.

К.Симонов наголосив, що Президент РФ і керівництво «Газпрому» розраховували, що будівництво «Південного потоку» сприятиме «протверезінню керівництва України, але таке враження, що це призводить до ще абсурдних кроків». «Замість того щоб прискорити переговори щодо труби і віддати якусь її частину - тут інших варіантів немає, Україну загнали в кут, і ніхто її випускати просто так не буде», - додав він.

До того ж К.Симонов відзначив, що навіть за оптимістичними прогнозами, попит на газ у Європі на об'єм двох обхідних ниток зрости не може, до того ж усі розуміють, що український варіант дешевший.

«Зрозуміло, що «Південний потік» робиться не тому, що він дешевший, а тому що іншого варіанту немає», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016-му планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, у 2017-му - 31,5 млрд куб. м, у 2018-му – 47,25 млрд куб. м і у 2019-му газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект із будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією було підписано міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.

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