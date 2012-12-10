«Нафтогаз» викупить у «Фідобанку» ОВДП на суму 425,864 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Фідобанку» на загальну суму 425,864 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 7 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в акціонерного комерційного банку «Київ» на суму 693,338 млн грн.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомуненерго на рівні 21,5 млрд грн.

Кабмін запропонував Верховній Раді в проекті держбюджету на 2013 рік скоротити обсяги збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до 8 млрд грн з 12 млрд грн у порівнянні з 2012 роком.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Фідобанк» (раніше «СЕБ Банк» і Банк «Ажіо») створено в 1991 році.

Станом на 1 липня 2012 року за обсягом активів «Фідобанк» займав 68-е місце серед 176 банків з активами 2,422 млрд грн.