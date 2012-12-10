«Нафтогаз» сплатив «Газпрому» імпортований у листопаді газ на 850 млн дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала «Газпрому» понад 850 млн доларів США за імпортований у листопаді 2012 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2012 року становить близько 430 доларів США за 1 тис. куб. м.

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Як повідомляв раніше УНІАН, найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому поточного року - 1,3 млрд дол.

У вересні «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» майже 1,056 млрд дол., у жовтні - 1,043 млрд грн.

У серпні «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» майже 890 млн дол.

У липні «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 930 млн дол., у червні - 1,05 млрд дол., у травні - 648 млн дол.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їхнім транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.