Бойко запросив корейську KOGAS до участі в проекті «LNG-термінал»

Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка з виконавчим віце-президентом південнокорейської корпорації Korea Gas Corporation (KOGAS) Шин Хьюкіном і заступником Генерального директора департаменту будівництва заводів групи зарубіжних проектів KOGAS Лі Уджіном.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці України і Південної Кореї в газовій сфері, зокрема щодо можливої участі компанії KOGAS в реалізації проекту українського LNG-терміналу і поставок скрапленого газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Ю.Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте за кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь в проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанського боку не є представником компанії.

До того ж сам підписант – Джорді Бонвеї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе прибрати всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні LNG-терміналу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу щодо будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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