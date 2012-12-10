Питання поставок російської нафти до Білорусі вирішуватиметься на рівні президентів

Мінськ. Тема поставок російської нафти до Білорусі у 2013 році обговорюватиметься на союзній Раді міністрів 12 грудня, але домовлятися про це потрібно буде на рівні президентів Росії і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам держсекретар Союзної держави Росії і Білорусі Григорій Рапота.

«Ні, балансу щодо нафти немає. Ця тема обговорюватиметься, проте прем'єрам РФ і РБ Дмитру Медведєву і Михайлу Мясниковичу не надано повноважень на підписання балансу поставок нафти з РФ до РБ», - сказав Г.Рапота, відповідаючи на відповідне запитання.

Таким чином, Г.Рапота підтвердив, що ця тема вийшла на вищий рівень у відносинах двох країн.

Як повідомляв УНІАН,Білорусь зробила запит у Росії на 2013 рік 23 млн. тонн нафти, тоді як Росія готова поставити максимум 18,5 млн. тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі і обсяг надходження до країни валютної виручки.

Росія в обмін на збільшення поставок вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн. тонн нафтопродуктів з білоруських НПЗ.

Наприкінці листопада п.р. президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Reuters заявив, що Білорусь може відновити закупівлі нафти поза Росією, якщо не зможе домовитися з Москвою про додаткові щорічні поставки 4-5 мільйонів тонн.

Згідно з рішенням Міністерства енергетики Росії, поставки російської нафти до Білорусі в четвертому кварталі повинні були скоротитися і становити 4 млн. тонн проти 5,3 млн. тонн у третьому кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН. Спір Росії і Білорусі про ціни призвів до тимчасового скорочення поставок нафти російської марки Urals до республіка у 2010-2011 роках, при цьому Мінськ покривав значну частку потреб у сировині за рахунок імпорту легких сортів нафти з Венесуели та Азербайджану через морські порти України і країн Балтії.

Проте вже в березні 2011 року поставки Azeri Light були припинені, а з початку 2012 року до Білорусі повернулася російська нафта за пільговою ціною. З червня Білорусь повністю припинила закупівлю нафти у Венесуели.