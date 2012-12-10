«Київенерго» зменшило борг перед «Нафтогазом» на 257,2 млн грн
Компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 257,2 млн грн - до 70,9 млн грн з 328,1 млн грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
Згідно з повідомленням, компанія «Київенерго» 7 грудня перерахувала 602 млн 391 тис. 185 грн НАК «Нафтогаз України» як розрахунок за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії для потреб населення.
Як наголошується в повідомленні, ці кошти є частиною отриманої «Київенерго» компенсації з різниці між чинними тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві і собівартістю її виробництва.
«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 7 грудня. КМДА в свою чергу отримала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 517 від 11 червня 2012 р.», - сказано в повідомленні.
Таким чином, з урахуванням цієї компенсації, заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» зменшилася до 309 млн грн з 911 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, станом на 4 грудня поточного року компанія «Київенерго» збільшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 40,8 млн грн - до 328,1 млн грн з 287,3 млн грн.
Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.
ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.