Ціна нафти змінилася різноспрямовано на очікуваннях рішень ФРС США і ОПЕК

08:59, 11 грудня 2012
Енергетика
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На світових торгах у вівторок, 11 грудня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на очікуваннях підсумків дводенної зустрічі членів Комітету з відкритих ринків ФРС США, а також засідання ОПЕК.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,01 долара, або на 0,01% - до 107,32 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,04 долара, або на 0,05% - до 85,6 долара за барель.

Аналітики очікують, що за підсумками засідання ФРС, яке завершиться 12 грудня, члени фінрегулятора приймуть рішення зберегти м'який монетарний курс в країні. Зокрема, прогнозується, що ФРС продовжить так звану "Операцію Твіст", завершення якої передбачається в кінці 2012 року, або замінить її на інші стимулюючі заходи, передає Bloomberg.

Крім цього, 12 грудня, відбудеться чергове засідання ОПЕК. Згідно з очікуваннями аналітиків, організація збереже квоти на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день без змін. При цьому реальні показники видобутку, на думку експертів, можуть бути набагато вище.

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