У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 191 населений пункт
09:21, 11 грудня 2012Енергетика
0
Вночі 11 грудня через негоду (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь) спрацювали системи захисту ліній електропередач і сталося знеструмлення 191 населеного пункту у 4 областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 152 населених пункти, у Вінницькій – 31, у Чернігівській – 5, у Волинській – 3.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter