Deutsche Bank виділить «Укртрансгазу» кредитну лінію в 53,5 млн євро

ДК «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії у розмірі 53,5 млн. євро для модернізації компресорної станції Бар газопроводу «Союз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, за кошти кредиту буде продовжено термін експлуатації КС Бар на 15 років, що дасть змогу знизити на 28% обсяги використання природного газу і підвищити коефіцієнт корисної дії газових компресорів.

Кредит погашатиметься за рахунок скорочення витрат ДК «Укртансгаз» на паливний газ.

Період кредитування становитиме 10 років 9 місяців з моменту перерахування коштів. Німецька сторона планує профінансувати 85% вартості проекту, а ДК «Укртрансгаз» - 15%.

Кредитну угоду підписали: керівник департаменту торговельного фінансування і ринку капіталів підрозділу глобального транзакційного банкінгу Deutsche Bank Штефан Ціммер і перший заступник директора ДК «Укртрансгаз», член комісії з припинення діяльності ДК НАК «Нафтогаз України» Мирослав Хімко.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, відкриття кредитної лінії є надзвичайно важливим кроком для модернізації української ГТС.

«Для нас надзвичайно важливо, що ми будемо мати таких партнерів для модернізації нашої ГТС. Те, що німецька промисловість і німецькі фінанси заходять у нашу газотранспортну систему, є сигналом не лише для нас, а й для всього енергетичного співтовариства, і це є ключовим елементом енергетичної безпеки Європи», - сказав Ю.Бойко.

Він також підкреслив, що Україна виконує всі свої зобов'язання і є надійним транзитером газу, а завдяки кредиту Deutsche Bank надійність ГТС вдасться підвищити.

У свою чергу посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль зазначив, що Україна зберігає свою важливу роль як транзитер енергоносіїв до ФРН і запевнив, що його країна підтримуватиме зусилля України з модернізації ГТС.

«Федеральний уряд підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на модернізацію газотранспортної системи України», -зазначив К.Вайль.

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-держкордон) побудований за часів СРСР у 1975-78 рр. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею і Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу - 26 млрд куб. м на рік, проектний тиск - 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 км. На газопроводі розміщено 12 компресорних станцій.

Компресорну станцію Бар було введено в експлуатацію в 1979 році, вона має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

Газотранспортна система України складається з 39,8 тис. км. газопроводів, зокрема 14 тис. км. діаметром 1020-1420 мм, 74 компресорних станцій (112 компресорних цехів) загальною потужністю 5450 МВт і 13 підземних сховищ газу з активним об'ємом 32 млрд куб. м. Пропускна спроможність системи становить на вході 288 млрд куб.м на рік, а на виході - 178,5 млрд куб.м на рік. На сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу до країн Центральної й Західної Європи до 142 млрд куб. м на рік без розширення газотранспортної системи.

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