Rompetrol може піти з ринку нафтопродуктів України через проблеми з митницею

Мультинаціональна нафтова компанія The Rompetrol Group N.V., яка підписала з НАК «Нафтогаз України» в середині липня 2012 меморандум про співпрацю зі створення та розвитку роздрібної мережі АЗС, заявляє про можливий відхід з ринку нафтопродуктів України через проблеми з Державною митною службою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на восьмій щорічній конференції Ukrainian Petroleum Market повідомив комерційний директор компанії «Ромпетрол-Україна» Кирило Заховавко.

«Rompetrol не бачить можливості до розвитку в Україні. Митна служба ігнорує всі наші спроби розмитнити вантажі», - заявив К.Заховавко.

Також він зазначив, що складна ситуація змушує задуматися про подальший розвиток всіх каналів збуту нафтопродуктів в Україну.

«Враховуючи плани укладення договору про спільне підприємство з «Нафтогазом», ми розраховували на якісь переваги, а не на наявність тіньових схем розмитнення в Україні», - сказав він

Також К.Заховавко повідомив, що плановані інвестиції компанії у розмірі 1 млрд дол. підуть на інші ринки, зокрема, Туреччини, Грузії.

Як повідомляв УНІАН, із середини листопада The Rompetrol Group відновила регулярні поставки нафтопродуктів на український ринок.

Однак у середині листопада «Ромпетрол-Україна» заявила про виникнення проблем з оформленням на митниці імпортованих в Україну нафтопродуктів, зазначивши, що з початку листопада нафтопродукти, імпортовані «Ромпетрол-Україна», не можуть пройти митне оформлення.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ромпетрол-Україна», як нафтотрейдингова компанія, почало свою діяльність в Україні у вересні 2006 року. Офіс компанії знаходиться в Одесі. Основне завдання компанії - маркетинг нафтопродуктів НПЗ Petromidia на українському ринку.

ТОВ «Ромпетрол-Україна» є частиною The Rompetrol Group - мультинаціональної нафтової компанії, яка працює в 13 країнах, маючи активи у Франції, Румунії, Іспанії та Південно-Східній Європі. The Rompetrol Group реалізує нафтопродукти на понад 1100 АЗС у європейських країнах.

НПЗ Petromidia потужністю 5,0 млн т/рік виробляє бензин і дизпаливо (2,5 і 1,4 млн т/рік) стандарту Євро-5, реактивне паливо, LPG, сірку та інші продукти нафтохімії. У 2012 році була збільшена потужність переробки з 3,5 до 5 млн т/рік і введена в дію установка м'якого гідрокрекінгу (вартість проекту 170 млн дол.), яка дозволила збільшити виробництво дизпалива і вийти на найбільш високий показник виходу світлих нафтопродуктів в Чорноморському регіоні - 84%.

100% акцій The Rompetrol Group належать казахстанській національній нафтогазовій компанії «КазМунайГаз».