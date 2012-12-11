"Газпром" підписав з Катаром договір про закупівлю значних обсягів скрапленого газу

Дочірня структура "Газпрому" - Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) - підписала договір з катарською компанією Tasweeq про покупку значних обсягів скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на офіційний прес-реліз GM&T Singapore.

Точні обсяги поставок і ціна угоди не повідомляються.

Катар має у розпорядженні одні з найбільших у світі запасів газу і є світовим лідером з експорту скрапленого газу. Щорічний імпорт катарського СВГ оцінюється в 77 мільйонів тонн.

Tasweeq була створена в 2007 році і повністю належить державі. GM&T Singapore здійснює торговельні операції в Індії, Японії, Австралії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Малайзії і Таїланді.

Росія ще в 2010 році оголосила про готовність спільно з Катаром освоювати газові родовища на Ямалі. У минулому році міністр нафти і енергетики Катару Мухаммед бін Салех Аль-Сад підтвердив зацікавленість арабської держави взяти участь у проекті з видобутку газу на Ямалі.

"Газпром" відкрив своє представництво в Катарі в квітні 2011 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада під час свого візиту до Катару Президент України Янукович заявив, що наша країна розраховує знайти необхідні рішення для реалізації поставок газу з Катару.

«Зараз ми перебуваємо в робочому процесі», - зазначив В.Янукович, додавши, що «така трійка представників України, Катару і Туреччини сьогодні працює над практичними рішеннями».

«У нас є надія, є ентузіазм. Знайдемо всі необхідні рішення», - сказав Президент. За його словами, Україна розраховує, що Катар - найбільший експортер скрапленого газу в світі, стане одним з важливих постачальників сировини для проекту «LNG-термінал». «Знаю, що представники Національного проекту «LNG-термінал» вже ведуть предметні переговори з компанією «Qatargas» щодо поставок сировини в Україну», - сказав Глава держави.

*** 26 листопада Україна почала будівництво газопроводу завдовжки 65 км для з'єднання газотранспортної системи з майбутнім «LNG терміналом».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Відповідно до ТЕО, проект може бути реалізовано протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становить 25% +1 акція.

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