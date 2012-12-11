Митниця спростовує інформацію про затримку оформлення бензинів компанії Rompetrol

Херсонська державна митна служба спростовує інформацію, опубліковану сьогодні, 11 грудня, у ЗМІ про затримку оформлення пально-мастильних матеріалів компанії «Ромпетрол - Україна».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митної служби України.

Згідно з повідомленням, до митного оформлення було заявлено партію автомобільного бензину в кількості 2 тис. тонн, що надійшов на адресу ТОВ «Ромпетрол - Україна».

«З метою перевірки відповідності вантажу фізико-хімічними даними, заявленим в товаросупровідних документах, Херсонській митницею було проведено відбір проб і зразків з метою дослідження експертними підрозділами», - сказано в повідомленні.

Як зазначає прес-служба Держмитниці, на етапі перевірки правильності класифікації товару, що надали для оформлення за декларацією на підставі п.1 ст. 356 Митного кодексу України було ухвалено рішення про взяття проб товару і направлення запиту до Центрального митного управління лабораторних досліджень для експертної оцінки, встановлення характеристик, які визначають класифікацію товару.

«За результатами отриманого висновку 11.12.2012 Херсонською митницею було проведено в повному обсязі митне оформлення вищезазначеної партії товарів», - наголошується в повідомленні.

Прес-служба митниці наголошує, що в зоні діяльності Херсонської митниці перебуває ще низка партій аналогічних товарів цього підприємства. Однак поки вони до митного оформлення не подавалися і кошти на їх оформлення на депозитному рахунку Херсонської митниці відсутні.

Як раніше повідомляв УНІАН, мультинаціональна нафтова компанія The Rompetrol Group NV, яка підписала з НАК «Нафтогаз України» в середині липня 2012 меморандум про співпрацю зі створення та розвитку роздрібної мережі АЗС, заявляє про можливий відхід з ринку нафтопродуктів України через проблеми з Державною митною службою України.

За словами комерційного директора компанії «Ромпетрол-Україна» Кирила Заховавко, Rompetrol не бачить можливості розвитку в Україні через ігнорування Митною службою всіх спроб розмитнити вантажі.

У середині листопада «Ромпетрол-Україна» заявила про виникнення проблем з оформленням на митниці імпортованих в Україну нафтопродуктів, зазначивши, що з початку листопада нафтопродукти «Ромпетрол» не можуть пройти митне оформлення.