Білорусь розраховує домовитися з Росією про постачання нафти найближчими тижнями

Мінськ. Протягом найближчих тижнів Білорусь розраховує підписати з Росією баланс на поставки нафти й нафтопродуктів на 2013 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні під час зустрічі з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії.

«Думаю, що ми домовимося про 23 мільйони тонн. Існує єдина проблема – технічна: чи зможуть такий обсяг поставити трубою? Приблизно 22 мільйони тонн зможуть, а один мільйон тонн ми готові поставити залізничним транспортом. Хоча прибутковість там буде менша, але продамо цей бензин на захід, там ціни вищі, буде для нас вигідніше», – сказав О.Лукашенко.

Він нагадав, що Білорусь наполягає на поставках саме 23 мільйонів тонн – такий обсяг необхідний для білоруських підприємств, які завдяки модернізації здатні переробляти великі обсяги нафти.

«Росія згодна на поставки 23 мільйонів тонн нафти на умовах взаємних поставок Білоруссю високооктанового бензину. Такі умови прийнятні для Білорусі, хоча це суперечить духу Єдиного економічного простору й союзу, який ми будуємо, – тут має бути свобода переміщення товарів», – зазначив Президент Білорусі.

За словами О.Лукашенка, за необхідності Білорусь зможе додатково поставити необхідні обсяги нафти з інших країн.

«Одного разу Білорусь вже використала можливість поставок азербайджанської нафти через Україну нафтопроводом «Одеса-Броди». Якщо росіяни пошкодують нам 3-4 мільйони тонн додатково нафти, купимо в Азербайджані, у Венесуелі або ще десь, задіємо український вектор. Але я цього не хочу, оскільки нам все-таки простіше з Росією», – наголосив О.Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь запитує у Росії на 2013 рік 23 млн тонн нафти, тоді як Росія готова поставити максимум 18,5 млн тонн. Але саме від цієї різниці багато в чому залежить зовнішньоторговельне сальдо Білорусі й обсяг валютної виручки, що надходить до країни.

Росія в обмін на збільшення поставок вимагає гарантій поставок на власний ринок 2-3 млн тонн нафтопродуктів із білоруських НПЗ.

Наприкінці листопада ц.р. Президент Білорусі О.Лукашенко в інтерв'ю Reuters заявив, що Білорусь може відновити закупівлю нафти за межами Росії, якщо не зможе домовитися з Москвою про додаткові щорічні поставки 4-5 мільйонів тонн.

Довідка УНІАН. Спір Росії та Білорусі про ціни призвів до тимчасового скорочення поставок нафти російської марки Urals до республіки в 2010-2011 роках, при цьому Мінськ покривав значну частку потреб у сировині завдяки імпорту легких сортів нафти з Венесуели та Азербайджану через морські порти України та країн Балтії.

Проте вже в березні 2011 року поставки Azeri Light було припинено, а з початку 2012 року до Білорусі повернулася російська нафта за пільговою ціною. Із червня Білорусь повністю припинила закупівлі нафти у Венесуели.

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