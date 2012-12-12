Ціна нафти росте на очікуваннях рішення ФРС США

На світових торгах у середу, 12 грудня, ціни на нафту ростуть в очікуванні рішень за підсумками дводенної зустрічі членів Комітету з відкритих ринків ФРС США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже підвищилася на 0,26 долара, або на 0,24%, - до 108,27 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,06 долара, або на 0,07%, - до 85,85 долара за барель.

Аналітики очікують, що за підсумками засідання ФРС, яке завершиться в середу, члени фінрегулятора ухвалять рішення зберегти м'який монетарний курс у країні. Зокрема, прогнозується, що ФРС продовжить так звану "Операцію Твіст", завершення якої передбачається наприкінці 2012 року, або замінить її на інші стимулюючі заходи.

У середу ринки також чекають рішень за підсумками чергового засідання ОПЕК, передає Вloomberg.