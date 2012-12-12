Видобуток нафти в США наближається до 20-річного максимуму завдяки "сланцевій революції"

Видобуток нафти в США зростає максимальними темпами в історії за рахунок сланцевої нафти, наближаючись до 20-річного максимуму, повідомляє Reuters з посиланням на Управління енергетичної інформації США (EIA).

У цьому році видобуток зросте більш ніж на 13% - до 6,4 мільйона барелів на добу, що стане максимальним зростанням з початку комерційного видобутку в США в 1850-ті роки, йдеться в доповіді EIA. У наступному році виробництво нафти, на думку EIA, підвищиться до 7,1 мільйона барелів на добу.

"За рахунок зростання буріння щільних сланцевих пластів у Північній Дакоті, Монтані і Техасі видобуток нафти в США перевищить 7 мільйонів барелів на добу в наступному році вперше з 1992 року", - сказав директор управління Адам Симінський.

На думку Exxon Mobil Corp, до 2025 року експорт енергоносіїв із США перевищить імпорт.

EIA підвищило прогноз зростання світового споживання нафти в 2013 році на 70.000 барелів на добу до 960.000 барелів на добу. Таким чином споживання, на думку EIA, становитиме 90 мільйонів барелів на добу.

Середньодобовий видобуток в країнах, що не входять до ОПЕК, у наступному році підвищиться на 1,29 мільйона барелів до 53,79 мільйона, йдеться в доповіді.

ОПЕК у вівторок попередила, що зростання світового споживання нафти в першому півріччі 2013 року може виявитися нижче очікувань через слабкість економіки.

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