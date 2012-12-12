Третій енергоблок Рівненської АЕС після усунення несправностей підключено до енергомережі

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції після усунення несправностей підключено до енергомережі.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської АЕС.

Згідно з повідомленням, 11 грудня о 21 годині 35 хвилин енергоблок № 3 був підключений до енергомережі.

«Зараз триває планове навантаження енергоблоку», - сказано в повідомленні.

Станом на 8:00 ранку 12 грудня в роботі перебувають всі чотири енергоблоки Рівненської АЕС з сумарною потужністю 2315 МВт. Діє диспетчерське обмеження.

Як раніше повідомляв УНІАН, Рівненська атомна електростанція в понеділок, 10 грудня, відключила третій енергоблок від енергомережі дією автоматичного захисту.

Автоматичний захист спрацювала через зниження рівня води в парогенераторах і відключення головних циркуляційних насосів, які забезпечують відведення тепла від реактора. Реакторна установка була зупинена.

Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, у цей час є єдиним типом реакторів на Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебуває 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, поблизу ріки Стир за 4 км від міста Кузнецовськ.