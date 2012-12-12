Янукович 18 грудня поїде до Путіна поговорити про газ

Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін планують 18 грудня провести зустріч у Москві для обговорення питання двосторонньої співпраці та насамперед у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Він наголосив, що така зустріч може відбутися лише в тому разі, якщо у співпраці в газовій сфері будуть досягнуті конкретні домовленості.

«Сам факт поїздки означатиме, що ми наблизилися серйозно до того, щоб вийти на практичні домовленості, - сказав М.Зурабов. - Цей візит буде якраз організовано з тією метою, щоб зафіксувати цю домовленість не тільки рукостисканням, а й підписанням документів. Я маю на увазі домовленість, зокрема і в енергетиці. Ця поїздка (В.Януковича до Москви – УНІАН) 18 числа відбудеться лише в тому разі, якщо буде про що домовлятися».

До того ж посол РФ в Україні уточнив, що основною темою переговорів буде саме співпраця в енергетичній сфері.

«Основна тема – це співпраця у сфері енергетики», - сказав М.Зурабов.

Нагадаємо, 26 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер провели робочу зустріч у Москві, на якій обговорювалися питання стратегічної і тактичної співпраці в газовій сфері.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Ю.Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році зменшити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів із 27,5 млрд кубометрів цього року. Проте офіційної заявки на закупівлю наступного року 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже втратили: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше ніж за півроку до початку поставок. Отже, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в строк до 1 липня.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка розповсюджується на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна має сплатити щонайменше 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Діючий довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції при закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період та 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.