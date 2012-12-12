Імпорт нафти в грошовому вираженні скоротився на 70%

Україна за десять місяців 2012 року скоротила імпорт нафти в грошовому вираженні на 70,4% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 1,079 млрд доларів, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому вираженні в жовтні порівняно з попереднім місяцем скоротився на 26,5%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 86,7% - до 42,003 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-жовтні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,7 млн тонн, що на 49,5% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Україна в січні-жовтні цього року скоротила виробництво бензину порівняно з аналогічним періодом минулого року на 41% - до 1,391 млн. тонн, а дизельного пального - на 45,7% - до 1,179 млн тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.