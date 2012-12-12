Щомісячний аукціон з експорту електроенергії не відбувся

Щомісячний аукціон, який проводиться компанією «Укренерго», з доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж України для експорту електроенергії на період з 1 по 31 січня 2013 року, не відбувся через відсутність заявок.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна енергетична компанія «Укренерго» планувала виставити 11 грудня на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 3,7 ГВт.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.