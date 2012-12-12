Міллер і Бойко розглянули питання безперебійного транзиту газу цієї зими

У середу, 12 грудня, в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління компанії Олексія Міллера і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«На зустрічі розглядалися перспективи довгострокового партнерства в газовій сфері. Крім того, було приділено особливу увагу питанням забезпечення безперебійного транзиту російського газу по території України споживачам Європи цієї зими з урахуванням резервів газу у ПХГ України", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 грудня, посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов сказав журналістам, що Президенти України і Росії Віктор Янукович та Володимир Путін планують 18 грудня провести зустріч у Москві для обговорення питання двосторонньої співпраці, у першу чергу, в газовій сфері.

Довідка УНІАН. Транзит газу по території України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», яка є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

У січні-листопаді 2012 року Україна скоротила транзит російського газу на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 72,6 млрд куб. м.

У листопаді п.р. об'єм транзиту зменшився до 5,8 млрд куб. м з 6,443 млрд куб. м у попередньому місяці.

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