Кабмін схвалив залучення «Енергоатомом» 600 млн євро на підвищення безпеки АЕС

Кабінет Міністрів визнав доцільним залучення НАЕК «Енергоатом» позик від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №1013-р від 7 листопада 2012 року.

Згідно з документом, кошти будуть залучені державою, а «Енергоатом» одержить їх у вигляді субкредиту.

Розмір плати за надання кредиту «Енергоатому» становитиме 0,2% річних вибраної та непогашеної суми позик.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, розраховує одержати кредит Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на 300 млн. євро для реалізації комплексної програми підвищення безпеки атомних електростанцій.

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даїчі» Україна взяла на себе додаткові зобов'язання щодо підвищення безпеки на своїх АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року банк узяв на себе зобов'язання з надання більш як 8 млрд євро (10 млрд дол.) у рамках 327 проектів.

Європейське співтовариство з атомної енергії (Euratom) — міжнародна організація членів Європейського союзу.

Європейське співтовариство з атомної енергії було створене у зв'язку з підписанням Римських угод у 1957 році.