Ціна нафти падає на статданих зі США

На світових торгах у четвер, 13 грудня, ціни на нафту падають на тлі статданих про запаси палива у США.

Зокрема, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,27 долара, або на 0,25% - до 109,23 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,16 долара, або на 0,18% - до 86,61 долара за барель.

За даними Міністерства енергетики США, комерційні запаси сировини зросли на 843 тисячі барелів, або 0,2%, до 372,6 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження запасів на 2,5 мільйона барелів.

Різкому зниженню котирувань перешкоджає оптимізм ринків щодо збереження американським Федрезервом заходів підтримки економіки, що включають викуп боргових паперів на суму 85 мільярдів доларів щомісяця, повідомляє Bloomberg.