США хочуть збільшити поставки газу до Європи для зниження її залежності від Росії

США мають намір підтримати союзників у блоці НАТО в Європі у подоланні їхньої залежності від російського газу. Відповідний законопроект, що знімає обмеження на поставки американського скрапленого природного газу до Європи і покликаний посилити конкуренцію на європейських енергетичних ринках, представив в середу, 12 грудня, заступник голови міжнародного комітету сенату республіканець Річард Лугар, який наприкінці грудня покидає палату, передає ПРАЙМ.

"Можливість експорту газу в США допоможе усунути важелі впливу Росії на залежних від поставок газу союзників у НАТО... Адміністрація США повинна значною мірою підтримувати диверсифікацію шляхів поставок газу, в тому числі конкурентоспроможність стратегічно важливих трубопроводів, що йдуть до Європи із Середньої Азії", - заявив Лугар, підтвердивши впевненість у тому, що США зможуть без особливих для себе проблем в умовах зростання видобутку газу спрямувати частину свого палива європейським партнерам.

Водночас закон, якщо конгрес затвердить його, носитиме у більшій своїй частині характер резолюції. Тим не менше, сам Лугар вважає, що відмова від такої підтримки союзників у НАТО зробить їх повністю залежними від Росії. На його думку, влада США повинна також переглянути свою політику у Середній Азії і активізувати роботу в регіоні.

Зараз США заявляють про істотне зростання видобутку газу і збільшують прогнози з видобутку палива. При цьому Вашингтон активно працює над розвитком технологій з видобутку сланцевого газу. Як повідомляють американські ЗМІ, різке зростання видобутку і експорту американського газу очікується в 2014-2015 роках.

Читайте також:

Видобуток нафти в США наближається до 20-річного максимуму завдяки "сланцевій революції"