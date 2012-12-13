ЄБРР надасть Coal Energy кредит на 70 млн дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть холдинговій вугледобувній компанії Coal Energy, що володіє десятьма шахтами в Україні, кредит на 70 млн дол., повідомив агентству УНІАН провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов у четвер.

За його словами, рішення про виділення кредиту ухвалили радою директорів банку в середу, 12 грудня. До того ж підписання угоди планується на наступному тижні.

Як повідомляв УНІАН, залучені в ЄБРР засоби Coal Energy планувала направити на фінансування діяльності з утилізації відходів вуглезбагачення, будівництво об'єктів зі збагачення вугілля на шахті імені Святої Матрони Московської, і механізацію шахти ім. В.І. Чапаєва.

До того ж наприкінці вересня компанія Coal Energy заявляла про зниження довгострокових цілей виробництва.

Coal Energy припускає, що видобуток вугілля в 2012/13 фінансовому році становитиме 2,2 млн тонн; у 2013/14 - 2,9 млн тонн; у 2014/15 - 3,4 млн тонн; у 2015/2016 - 3,8 млн тонн.

Раніше компанія оголошувала про плани до 2016 року збільшити видобуток вугілля до 4,8 млн тонн.

Компанія відзначала, що ці прогнози формуються на тлі загального уповільнення темпів зростання економіки в Європі і Китаї.

Довідка УНІАН. Coal Energy об'єднує 10 вугільних шахт, переробку відвалів і потужності із збагачення. Продає вугілля тепловим енергокомпаніям, коксохімічним, цементним заводам і муніципалітетам. Вона також здійснює експорт до Болгарії, Словаччини, Молдови та Туреччини.

У липні 2011 року Coal Energy продала інвесторам на Варшавській фондовій біржі 25% своїх акцій за 80 млн доларів.

Контрольний пакет належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі.