РФ 21 грудня в Брюсселі представить новий проект угоди за «Північним» і «Південним» потоками

Росія на саміті в Брюсселі 21 грудня представить Євросоюзу оновлений проект угоди за транскордонними інфраструктурними проектами, в якому містяться «Північний» і «Південний» потоки, повідомив голова Міненерго Росії Олександр Новак.

«На сьогодні ми підготували зміни до цієї угоди і проект нової угоди, вже модифікованої, буде переданий під час проведення саміту в Брюсселі 21 грудня. У модифікованій угоді ми передбачили і залишили фактично тільки два великі інфраструктурні проекти - «Північний потік» з відводами OPAL і NEL і «Південний потік», - розповів він.

Новак нагадав, що колишній варіант угоди Росія передавала ЄС на початку 2012 року, передає РІА «Новини».

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