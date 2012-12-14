Статдані з Китаю підняли ціну нафти

На світових торгах у п'ятницю, 14 грудня, ціни на нафту ростуть на статданих з Китаю.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,48 долара, або на 0,44% - до 108,39 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,66 долара, або на 0,77% - до 86,55 долара за барель.

Згідно з першою оцінкою аналітиків банку HSBC, індекс ділової активності підвищився до 50,9 пункту з 50,5 пункту в листопаді.

Як зазначають аналітики, статдані виявилися краще прогнозів, позитивні новини з Китаю продовжать підтримувати зростання цін на нафту в 2013 році, передає Bloomberg.

Між тим, позитивна динаміка цін обмежується невизначеністю з бюджетною проблемою США. У податковому спорі президента Барака Обами з республіканцями істотних позитивних зрушень поки немає.