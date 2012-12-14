У Росії заявляють, що ЄК пропонує тристоронній формат обговорення модернізації ГТС України

Москва. Європейська комісія (ЄК) пропонує свої послуги в тристоронньому обговоренні питання модернізації газотранспортної системи (ГТС) України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак у п'ятницю на прес-конференції в Москві.

«Це питання було в порядку денному. Ми обговорювали з комісаром Еттінгером. Європейська комісія пропонує свої послуги в тристоронньому обговоренні питання модернізації ГТС України», - сказав він.

До того ж О.Новак нагадав, що в 2002 році на рівні глав держав було досягнуто домовленості щодо управління ГТС України, але, на жаль, робота цього консорціуму досі так і не розпочалася, оскільки Україна цього питання не ініціювала.

За його словами, саме тому сьогодні статус відносин з реалізації інфраструктурних проектів на території України такий, що діє лише договір на постачання газу.

«Питання необхідності модернізації існуючої ГТС України російська сторона готова розглянути в тому разі, якщо з боку українських партнерів такі пропозиції буде передано Росії», - сказав О.Новак.

Нагадаємо, 12 грудня в Нікосії відбулося сьоме засідання Постійної ради партнерства (ПРП) Росія – ЄС за участю Олександра Новака і Європейського комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

«Бейкер Тіллі Україна» повинна провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу та об'єктів інфраструктури, у строк до 1 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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