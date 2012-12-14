Sadovaya Group у листопаді зменшила видобуток вугілля на 95%

Варшава. Українська вуглевидобувна компанія Sadovaya Group у минулому місяці видобула 2000 323 тонн вугілля, що на 95,2% менше, ніж у листопаді минулого року і на 92,1% менше показників попереднього місяця.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, продаж вугілля за аналогічний період знизився до листопада минулого року на 83,6%, а до жовтня виріс на 34,6% - до 21,580 тис. тонн.

Минулого місяця SG не добувала вугілля на шахті "Садова", а видобуток на шахті "Расвет-1" знизився на 88,8% у річному і на 85,9% в місячному вираженні.

Компанія також повідомила, що з початку року до 13 грудня вона скоротила видобуток вугілля на 51,1% до 558,384 тис. тонн на тлі зниження продажів на 3,1% до 405,083 тис. тонн.

Видобування вугілля з відвалів за цей же період знизилося на 84,1% до 7,985 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у половині жовтня Sadovaya Group повідомила про тимчасове призупинення видобутку на шахті "Садова" через слабкий попит на вугілля і намір на другій своїй шахті "Рассвет-1" провести планові ремонтні роботи.

У жовтні компанія скоротила видобуток у річному вираженні майже на 35% до 29,9 тис. тонн на тлі падіння продажів вугілля на 88% до близько 16 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у половині жовтня компанія оголосила про тимчасове припинення видобутку на одній із шахт через слабкий попит, який обрушив вартість її паперів на Варшавській біржі на більш ніж 40% до нового історичного мінімуму.

За перші дев'ять місяців поточного року Sadovaya Group скоротила чистий прибуток втричі до - 3,282 млн дол. при падінні виручки на 42% до 36,6 млн дол.

Довідка УНІАН. Дебютувала на Варшавській фондовій біржі наприкінці 2010 року Sadovaya Group у листопаді досягла своєї мінімальної ринкової вартості - мінус 80% порівняно із закриттям у перший день торгів.

За перші дев'ять місяців поточного року компанія скоротила чистий прибуток втричі до - 3,282 млн дол. при падінні виручки на 42% до 36,6 млн дол.

У минулому році SG збільшила чистий прибуток на третину до 10,3 млн доларів на тлі зростання виручки майже на 40% до 90,1 млн доларів

За останніми даними, 75% акцій компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецурін (49%). Решта акцій - free float.