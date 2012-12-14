Україна в 2013 році може подвоїти виробництво електроенергії з поновлюваних джерел

Виробництво електроенергії в Україні з відновлюваних джерел у 2013 році може подвоїтися до рівні 2 млрд кВт/год., повідомив журналістам голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич.

«Наступного року вироблення електроенергії може досягти близько 2 млрд кВт/год.», - сказав М.Пашкевич.

Також він зазначив, що до кінця поточного року буде отримано перший мільярд кВт/год. електроенергії з відновлюваних джерел.

М.Пашкевич додав, що згідно моніторингу його відомства, у наступному році планується ввести ще близько 300 МВт сонячних електростанцій і 300 МВт вітроелектростанцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна до 2030 року має намір досягти 15% участі відновлюваних джерел енергії в енергобалансі країни.

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола Пашкевич заявляв, що вироблення електроенергії з відновлюваних джерел у 2012 році очікується на рівні 1,1 млрд КВт/год.

У середині липня 2012 Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію проектів у сфері альтернативної енергетики в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, дозволивши, зокрема, розміщувати там вітрові та сонячні електростанції.

Наприкінці листопада поточного року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії».