Угоди з компаніями Shell, Chevron і ExxonMobil підпишуть до кінця року - Ставицький

Міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький упевнений, що підписання угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Shell, Chevron і ExxonMobil відбудеться до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції журналістам.

«Договори, точно, з юридичної точки зору, будуть готові до кінця року», - сказав Е.Ставицький.

Також міністр зазначив, що за законодавством договори повинні отримати схвалення в обласних радах.

«Договори мають бути схвалені в органах самоврядування на місцях, і ми розраховуємо на консенсус, хоча у деяких облрадах ці питання проходять болісно», - підкреслив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, уряд України збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 30 днів - до 190 днів (зі 160 днів).

Раніше Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції з Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і госптовариство впродовж 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір, який закріплює їх взаємні права і обов'язки за угодою.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

У серпні ц.р. міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра України".

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію міжвідомчої комісії про укладення угоди про розподіл продукції та визначення переможця – групи компаній на чолі з оператором компанією ExxonMobil. Водночас частки компаній становлять: ExxonMobil – 40%, Shell – 35%, Petron – 15%, "Надра Україна" – 10%. Розподіл прибутку відбуватиметься у відповідній пропорції.

За прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції.