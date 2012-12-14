«Укртрансгаз» закупить у приватної компанії природний газ на 2,4 млрд грн

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, закупить у маловідомій приватної компанії «Лідергаз» (м. Київ) природний газ для власних потреб на суму 2,407 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» планує закупити 570 млн куб. м природного газу до кінця поточного року.

Місце поставки - підземні сховища компанії «Укртрансгаз».

Дата акцепту - 12 грудня 2012 року.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» - створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.