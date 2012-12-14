«Укртрансгаз» спрямує 235 млн грн на реконструкцію газопроводу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, має намір спрямувати 235 млн. грн на реконструкцію ділянки газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, модернізацією цієї ділянки газопроводу займатиметься приватна компанія «Зангас-НГС» (м. Миколаїв), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

Кінцевий термін укладання договору на надання послуг компанією «Зангас-НГС» - 12 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Зангас-НГС» є одним із лідерів будівництва об'єктів нафтогазового комплексу в Україні. Підприємство засноване в 1994 році на базі ВПО «Зарубіжнафтогазбуд» Міністерства будівництва підприємств нафтової та газової промисловості СРСР. У 2007 році компанія увійшла до Групи компаній Group DF.

Фахівці компанії будували паливні магістралі в країнах Північної Африки, Близького Сходу, в Туркменістані, Афганістані, Фінляндії, Греції. Серед найбільших проектів компанії в Україні – будівництво газопроводу-перемички між КС "Долина" і газопроводами "Уренгой — Помари — Ужгород" і "Прогрес" до перетину з газопроводом "Долина — Ужгород — держкордон", внаслідок чого експортну потужність української ГТС було збільшено на 2 млрд куб. м газу на рік.

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.