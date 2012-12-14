«Нафтогаз» очікує збільшення поставок газу від німецької RWE і приходу інших трейдерів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок, сказано в повідомленні компанії.

«У нас вже є перспектива збільшення поставок газу від RWE, приходу інших європейських трейдерів, і тих же російських постачальників. Головне - чи зможуть вони нам дати пропозиції краще, ніж ті, що існують зараз», - сказано в повідомленні з посиланням на слова голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна

Є. Бакулін в повідомленні також зазначив, що раніше компанія «Нафтогаз України» займала монопольне становище на ринку і, відповідно, постачання імпортного газу проводилися з одного джерела.

«Ми знаємо, що на ринок газу заходив один постачальник - «Газпром», весь газ реалізував «Нафтогаз України», інших варіантів не було. Сьогодні, завдяки проведеній роботі, на наш ринок зайшов європейський трейдер - компанія RWE, яка вже почала поставки до України», - підкреслив він.

Також у повідомленні зазначено, що під час вибору постачальника головним критерієм буде ціна, а не походження газу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE - і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з РФ до 20 млрд куб. м.

За інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, в 2013 році поставки можуть здійснюватися через Угорщину.

Кабінет Міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт до України спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично усіх великих виробників міндобрив в Україні.

Частка Ostchem Holding у загальному обсязі імпорту газу в січні-серпні 2012 року становила 25,6% (5,5 млрд куб. м), решту палива імпортує "Нафтогаз".

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.