МЗС: Україна за 20 років не змогла подолати газову залежність від Росії

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин зазначає, що Україна досі не вирішила питання газової залежності від Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу вчора у Києві.

«Ті ризики і виклики, які були на початку існування незалежної України, вони повністю не зникли до цього часу. Наприклад, ми досі не вирішили питання залежності від Росії по газу. За 20 років це питання не було вирішено», - сказав О.Волошин.

За його словами, «Україна не може бути повноцінно незалежною державою, якщо вона настільки сильно залежить по стратегічних ресурсах від свого сусіда».