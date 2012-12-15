«Газпром» встановив історичний рекорд обсягів поставок газу до Європи
12:55, 15 грудня 2012Енергетика
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Москва. «Газпром» встановив історичний рекорд обсягів поставок за добу російського газу до Європи - 550,1 млн куб. м на добу.
Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це заявив голова компанії Олексій Міллер.
«З початку грудня спостерігається безпрецедентне зростання поставок на європейський ринок і за минулу добу було встановлено історичний рекорд обсягів поставок російського газу до Європи - 550,1 млн куб. м», - сказав О.Міллер.
За його словами, це ще раз свідчить про своєчасність і затребуваність таких проектів, як «Північний потік» і «Південний потік».
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