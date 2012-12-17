Ціна нафти продовжує зростати на статданих із США і Китаю

На світових торгах у понеділок, 17 грудня, ціни на нафту продовжили зростання на тлі даних Федрезерву з динаміки обсягів промислового виробництва в США.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,01 долара, або на 0,01% - до 108,21 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,16 долара, або на 0,18% - до 86,89 долара за барель.

Обсяг промислового виробництва в США в листопаді збільшився на 1,1% при прогнозі зростання всього на 0,3%. Крім того, краще прогнозів виявилася попередня оцінка індексу ділової активності в промисловості Китаю - банк HSBC припускає збільшення показника в грудні до 50,9 пункта з 50,5 пункта в листопаді. До того ж зростання очікувалося до 50,8 пункта, передає Bloomberg.

Водночас скромне зростання котирувань пов'язане із збереженням напруженої обстановки на Близькому Сході, де триває збройне протистояння влади і опозиції.