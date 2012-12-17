«Нафтогаз» шукає трейдерів для поставок газу промпідприємствам за низькими цінами

Державний газовий монополіст «Нафтогаз України» просить Федерацію роботодавців, що об'єднує найбільші підприємства, залучитися до пошуку трейдерів для поставок газу промисловим підприємствам за низькими цінами.

Про це на засіданні Федерації роботодавців заявили керівники «Нафтогаз України».

Як приклад заступник голови правління «Нафтогаз України» Володимир Тріколіч повідомив, що компанії вдалося укласти договір про поставки газу за ціною 390 дол. за тис. куб. м замість 430 дол. за тис. куб. м, передбаченою газовим контрактом.

«Ви можете сформувати єдиний пул трейдерів», - сказав В.Тріколіч, уточнивши, що НАК готовий створити найсприятливіші умови для поставок газу.

Також він зазначив, що «Нафтогаз» має намір відмовитися від поставок газу промисловим підприємствам.

«Ми за собою залишаємо населення й паливно-енергетичний комплекс», - сказав голова правління НАКу Євген Бакулін.

«Якщо ви знайдете дешевий газ, тоді це дасть і нам економію коштів», - додав В.Тріколіч, уточнивши, що трейдерами можуть стати російські й середньоазіатські компанії, а також на спотовому європейським ринку.

Одночасно «Нафтогаз України» заявив, що має намір продовжити поставки газу на підприємства, якщо їм не вдасться знайти нового трейдера з низькою ціною.

«Якщо хтось провалився (з пошуком трейдера – УНІАН), то «Нафтогаз» готовий продавати газ на певний період», - зазначив В.Тріколіч.

Крім того, «Нафтогаз України» готовий надати послуги з пошуку трейдерів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, якими дозволено лібералізацію ринку газу.

Із 3 жовтня 2012 року Кабінет міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Крім того, Кабмін також скасував дію постанови, яка дозволяла здійснення самостійної закупівлі імпортного газу підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив, обсягом, що не перевищує власних потреб виробництва.

У квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи й підземних сховищ газу (ПСГ).

За заявою голови «Нафтогазу» Є.Бакуліна, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Із 1 листопада цього року «Нафтогаз України» почав імпорт газу, що купується у трейдера - німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з РФ до 20 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.