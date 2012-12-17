«Нафтогаз» шукає трейдерів для поставок газу промпідприємствам за низькими цінами

Державний газовий монополіст «Нафтогаз України» просить Федерацію роботодавців, що об'єднує найбільші підприємства, залучитися до пошуку трейдерів для поставок газу промисловим підприємствам за низькими цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Федерації роботодавців заявив заступник правління «Нафтогазу України» Володимир Тріколіч.

«Ми за собою залишаємо населення й паливно-енергетичний комплекс», - сказав голова правління НАКу Євген Бакулін.

Тріколіч повідомив, що компанії вдалося укласти договір про постачання газу за ціною 390 дол. за тис. куб. м замість 430 дол. за тис. куб. м, передбачену газовим контрактом.

«Ви можете сформувати єдиний пул трейдерів», - сказав В.Тріколіч, уточнивши, що НАК готовий створити найсприятливіші умови для поставок газу.

«Якщо ви знайдете дешевий газ, тоді це дасть і нам економію коштів», - додав В.Тріколіч, уточнивши, що трейдерами можуть стати російські й середньоазіатські компанії, а також на спотовому європейським ринку.

Одночасно «Нафтогаз України» заявив, що має намір продовжити поставки газу на підприємства, якщо їм не вдасться знайти нового трейдера з низькою ціною.

«Якщо хтось провалився (з пошуком трейдера – УНІАН), то «Нафтогаз» готовий продавати газ на певний період», - зазначив В.Тріколіч.

Крім того, «Нафтогаз України» готовий надати послуги з пошуку трейдерів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ФРУ, президія ради ФРУ за підсумками засідання, ініційованої керівництвом НАК «Нафтогаз України» вирішила взяти участь у переговорному процесі із забезпечення альтернативних поставок газу для української промисловості.

«Лібералізація ринку газу дозволяє зайти на ринок України різним газовим трейдерам. Діючий контракт дуже жорсткий, ціни по ньому вище навіть, ніж європейські. Це ставить українську промисловість у нерівне становище з європейськими виробниками. Тому потрібно створити конкурентне середовище. Ми чудово розуміємо, що якщо буде конкуренція, то Україна отримає ринкову ціну газу і не буде диктату», - наголосив Бакулін.

Присутній на засіданні голова Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що нинішні ціни на газ не дозволяють українським підприємствам витримувати конкуренцію на зовнішніх ринках. «Якщо п'ять-шість років тому різниця в собівартості металургійної продукції з України і Китаю становила близько 50 доларів, то сьогодні - лише 10», - зазначив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

В.о. голови правління єдиного в Україні виробника листового скла «Пролетарій» Андрій Лазенко зазначив, що через високі ціни на газ підприємство вже два роки є збитковим. «Питання вартості газу є для нашого підприємства питанням життя або смерті. Сьогодні вартість газу на нашому підприємстві з надбавками становить близько 600 доларів за тисячу кубометрів, його частка в собівартості становить близько 50 відсотків. Конкуренти в Росії отримують газ удвічі дешевше. Тому курс на лібералізацію ринку газу - це той шлях, який дозволить українській промисловості залишитися на плаву», - сказав Андрій Лазенко.

Народний депутат України, почесний президент машинобудівної корпорації «УПЕК» Анатолій Гіршфельд відзначив, що високі ціни на газ протягом кількох останніх років знизили конкурентоспроможність української промисловості. «Довелося важко не тільки хімікам і металургами, але машинобудівникам. Два роки тому ми провели модернізацію на підприємстві, але ми все одно втрачаємо сотні мільйонів через дорогий газ», - сказав Анатолій Гіршфельд. За його словами, необхідна державна підтримка впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах.

Голова ФРУ Дмитро Фірташ підтримав необхідність використання всіх можливостей для отримання природного газу за вигідною для промислових підприємств ціною. Він наголосив, що лібералізація ринку природного газу сьогодні дозволяє це зробити. «Ми повинні об'єднатися в інтересах української промисловості. Вважаю, що всі компанії, які завдяки лібералізації вже працюють на українському ринку газу, повинні докласти зусиль, щоб забезпечити українську промисловість газом за конкурентними цінами», - зазначив голова ФРУ Дмитро Фірташ. «Зниження ціни газу на 10 відсотків дозволяє зберегти близько 100-150 тисяч робочих місць. Тому Федерація роботодавців України повинна взяти активну участь у пошуку альтернативних джерел газу», - наголосив Глава ФРУ.

Своїм рішенням Федерації роботодавців України постановила притягнути до переговорного процесу з організації альтернативних поставок природного газу в Україну максимальну кількість потенційних кваліфікованих постачальників природного газу для потреб промисловості для стимулювання лібералізації ринку і отримання конкурентної ціни природного газу для український промисловості.

За підсумками наради президія ради ФРУ вирішила, що організація візьме активну участь в пошуку всіх можливих постачальників природного газу для отримання максимально вигідної ціни. Для цього президія ради ФРУ уповноважив Главу ФРУ Дмитра Фірташа взяти участь у переговорному процесі щодо організації альтернативних поставок природного газу в Україну для потреб промислових підприємств з метою отримання конкурентної ціни природного газу для української промисловості.

Також ФРУ запропонує уряду і парламенту України вжити заходів для прискорення впровадження енергозберігаючих технологій, а також стимулювання впровадження альтернативних джерел отримання енергії. ФРУ планує проводити постійний моніторинг та інформування своїх членів про ціни на газовому ринку України і їхній вплив на галузі української економіки.

Президія Ради ФРУ вирішила створити тимчасову координаційну раду між ФРУ та НАК «Нафтогаз України» на час проведення процесу лібералізації ринку природного газу України. Він повинен допомогти українським підприємствам перейти на нові умови роботи ринку газу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада внесла зміни до законодавства, яким дозволена лібералізація ринку газу.

З 3 жовтня 2012 Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, яким забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Крім того, Кабмін також скасував дію постанови, яке дозволяло здійснення самостійної закупівлі імпортного газу підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив, в обсязі, що не перевищує власних потреб виробництва.

У квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи і підземних сховищ газу (ПСГ).

За заявою глави «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від німецької компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

З 1 листопада поточного року «Нафтогаз України» почав імпорт газу, що закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати з реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі з РФ до 20 млрд куб. м.

За останні чотири роки вартість природного газу, який в Україну поставляє НАК «Нафтогаз України», зросла майже в 2,5 рази - до середньої ціни в 2012 році 420 доларів за тисячу кубометрів з 180 доларів у 2008 році.

З четвертого кварталу 2011 року вартість газу для України переступила позначку в 400 доларів.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, сьогодні вартість газу для України становить 3509 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.