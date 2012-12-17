Ostchem має намір в 2013 році поставити 8 млрд куб. м газу до України

Компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесмену Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, має намір у 2013 році поставити 8 млрд куб. м газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Фірташ заявив на засіданні Федерації роботодавців України у присутності керівництва НАК «Нафтогаз України».

«Ми збалансовані, у нас 8 млрд куб. м газу на наступний рік домовлено», - сказав Д.Фірташ.

«Я поставляю газ за нижчою ціною, ніж та, яка передбачена газовим контрактом», - додав він.

До того ж Д.Фірташ зазначив, що далеко не всі промислові підприємства мають таку можливість - домовлятися й поставляти газ.

За його словами, почати пошук блакитного палива для своїх підприємств його змусила висока ціна на російський газ.

Під час виступу Д.Фірташ вкотре розкритикував підписаний у 2009 році газовий контракт.

«Незважаючи на поставки газу за низькою ціною, хімпідприємства продовжують приносити збитки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, із квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр) почала самостійний імпорт до України спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Частка Ostchem Holding у загальному обсязі імпорту газу в січні-серпні 2012 року становила 25,6% (5,5 млрд куб. м), решту обсягу палива імпортує "Нафтогаз".

Довідка УНІАН. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією Д.Фірташа, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості.

Group DF планує інвестувати в 2013 році у власні підприємства азотної хімії - «Рівнеазот», «Стирол», Черкаський та Сєвєродонецький «Азот» - від 1 до 1,3 млрд грн. Інвестиції будуть направлені зокрема на скорочення обсягів споживання газу.