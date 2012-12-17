ГТС України працюватиме у повному обсязі навіть після запуску обхідних газопроводів - глава енергокомітету Держдуми

Москва. Газотранспортна система України експлуатуватиметься в повному обсязі навіть після запуску в експлуатацію обхідних газопроводів – «Північного потоку» і «Південного потоку».

Про це УНІАН заявив голова комітету Держдуми РФ з енергетики Іван Грачов.

«Я вважаю, що правильним рішенням було б все ж таки домовитися з Україною і Європою на спільну модернізацію ГТС. Тому що на відміну від багатьох, особливо європейських, чиновників, я упевнений, що ЄС до 2025-2030 року буде потрібно ще додатково не менш як 100 млрд. кубометрів газу. І відповідно тоді краще його одержувати з Росії. І це означає, що навіть якщо будуть запущені «Північний» і «Південний» потоки, українська труба надалі все одно може бути задіяна в повному обсязі», - сказав І.Грачов.

На його думку, початок реалізації проекту «Південний потік» не означає, що українська газотранспортна система має втрачати свою цінність. Він переконаний, що теми для переговорів щодо газу з Україною далеко не вичерпані.

«З Україною було важко домовлятися, і вирішили, що обов'язково потрібні додаткові обхідні потоки. Проте у нашого найближчого сусіда ще далеко не все втрачено. «Північний» і «Південний» потік поки що повних обсягів все одно не захоплюють», - сказав І.Грачов.

Водночас він підкреслив, що на півдні Росія наштовхнеться на країни, які з погляду економіки, з погляду взаємин з Росією, можуть себе повести приблизно так само, як і Україна.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

«Північний потік» - принципово новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Довжина газопроводу становить більш як 1200 км.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.

Комерційні поставки газу першою ниткою «Північного потоку» почалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пуско-налагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, нитка буде готова до початку поставок газу до Європи.

8 жовтня А.Міллер заявив, що будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу «Північний потік» є економічно доцільним і технічно здійсненним.

Він підкреслив, що до 31 січня наступного року планується підписати меморандум про створення нових газотранспортних потужностей через Балтійське море до Європи. За його словами, одна з ниток може бути призначена для поставок російського газу до Великої Британії.

8 жовтня, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав постачання газу двома лініями.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією було підписано міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частині газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.

7 грудня Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016-му планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017-му - 31,5 млрд куб. м, в 2018-му – 47,25 млрд куб. м, і в 2019-му газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.