ТНК-ВР визначиться з долею Лисичанського НПЗ не раніше наступного року

Москва. Російсько-британська ТНК-ВР, операцію з купівлі якої у першій половині 2013 року планує закрити "Роснафту", продовжує обговорювати подальшу долю Лисичанського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Україні.

Про це повідомив журналістам старший віце-президент компанії Михайло Давидов, передає агентство Прайм.

"Сьогодні йдуть не переговори, а радше розмови. Обговорюється кілька варіантів розвитку ситуації, у тому числі пуск заводу або продаж", - сказав він.

М.Давидов зазначив, що у зв'язку з майбутнім поглинанням компанії "Роснафтою" рішення щодо Лисичанського НПЗ не варто чекати раніше початку наступного року. Водночас він вперше офіційно підтвердив, що одним із претендентів на покупку є Д.Фірташ. "Фірташ - один з потенційних покупців, тому він теж бере участь у переговорах", - сказав М.Давидов.

Він також повідомив, що ТНК-ВР відмовилася від ідеї перенесення деяких установок, у тому числі установки пропілену, з Лисичанського НПЗ на свої російські заводи. "Ця ідея виявилася неефективною", - сказав старший віце-президент компанії.

Нагадаємо, в березні, у зв'язку зі збитковістю нафтопереробки в Україні, менеджмент ТНК-ВР ухвалила рішення призупинити поставки сировини на Лисичанський НПЗ, зупинивши його на позаплановий ремонт. На поточний момент з усіх виробничих потужностей підприємства в технологічному процесі задіяний тільки комплекс із виробництва поліпропілену.

У травні Д.Фірташ заявляв про намір придбати НПЗ в Україні для створення на його базі нафтохімічного виробництва.

На початку серпня луганський губернатор Володимир Пристюк заявляв, що до кінця серпня у Лисичанського НПЗ з'явиться новий власник. У липні В. Пристюк повідомив, що переговори щодо купівлі Лисичанського НПЗ веде відомий бізнесмен Дмитро Фірташ.

Раніше виконавчий директор компанії Герман Хан повідомляв, що ТНК-ВР веде переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського НПЗ і відмовився коментувати інформацію про те, що одним із претендентів є український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Бізнес групи ТНК-BP в Україні включає ТОВ "ТНК-BP Коммерс" (керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринку), СП ТОВ "Кершер" (роздрібна торгівля нафтопродуктами) і ЗАТ "ЛИНІК", що експлуатує Лисичанський НПЗ. Представники ТНК-ВР раніше заявляли, що припинення нафтопереробки не спричинить скорочення роздрібного бізнесу компанії в Україні - паливо для своїх АЗС вона купує на українському внутрішньому ринку.