Україна за 11 місяців незначно скоротила видобуток нафти і газу

Видобуток нафти в Україні у січні-листопаді 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 5,1% - до 2,113 млн тонн, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в листопаді поточного року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 4,2% - до 182 тис. тонн. Порівняно з листопадом 2011 року падіння становило 8,7%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські компанії скоротили видобуток нафти до попереднього року на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.

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Україна за 11 місяців скоротила видобуток газу на 1,1%

Видобуток природного газу в Україні за січень-листопад 2012 року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,1% - до 17,6 млрд куб. м, повідомляє Держстат.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу в листопаді поточного року скоротився порівняно з попереднім місяцем на 1,2% - до 1,6 млрд куб. м, а відносно листопада минулого року скоротився на 3,4%.

Газового конденсату за 11 місяців п.р. було видобуто на 13,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, - 940 тис. тонн.

Видобуток газу нафтового попутного за січень-листопад 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,6% - до 661 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 11 місяців поточного року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Споживання газу в Україні за листопад становило 5,108 млрд куб. м, що на 15,24% нижче показників аналогічного періоду минулого року.

Ціна на російський газ для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (з 426 дол. за тис. куб. м).