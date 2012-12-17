Українські НПЗ за 11 місяців скоротили первинну переробку нафти на 50%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-листопаді 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,1 млн тонн, що на 50% менше показника аналогічного періоду 2011 року, йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ в листопаді поточного року збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 6,6% - до 0,3 млн т.

Виробництво бензину моторного у країні за одинадцять місяців 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 41,2% - до 1,512 млн тонн, виробництво дизельного палива для транспорту впало на 47% - до 1,285 млн тонн, а мазуту - на 63,9%, до 710 тис тонн.

Довідка УНІАН. В Україні знаходяться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. У минулому році НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді наразі триває дискусія про необхідність введення митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів для стимулювання вітчизняної нафтопереробки.

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