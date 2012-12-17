Виробництво електроенергії в Україні за 11 місяців зросло на 1,9%

Виробництво електроенергії в Україні у січні-листопаді 2012 року зросло порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 1,9% - до 178,8 млрд кВт/год., повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво електроенергії у листопаді збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 7,4% - до 17,1 млрд кВт/год.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії перебуває на рівні 45%, за 11 місяців 2012 року порівняно з минулим роком зменшили виробництво електроенергії на 0,01% - до 81,5 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 3,9%, до 86,9 млрд кВт/год., а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 3,2%, до 9,9 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.