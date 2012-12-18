Ціна нафти росте на тлі очікувань рішення фінансової проблеми США

На світових торгах у вівторок, 18 грудня, ціни на нафту ростуть на тлі очікувань узгодженості у вирішенні Конгресом і Білим домом питань скорочення держвидатків і підвищення податків з 2013 року.

Так, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,81 долара, або на 0,75% - до 108,45 долара за барель.

Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,64 долара, або на 0,73% - до 87,84 долара за барель, передає Bloomberg.

Президент Обама напередодні виступив з пропозицією підняти податки для сімей, чий дохід перевищує 400 тисяч доларів на рік, а не 250 тисяч, як раніше. Це дозволить скоротити витрати держави на 1,22 трильйона доларів.

Як заявляв раніше лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід, законодавці продовжать роботу для вирішення бюджетних проблем після Різдва. Передбачається, що питання може бути остаточно вирішене в кінці наступного тижня.