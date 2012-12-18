У Польщі з 2013 року ціна газу для населення знизиться на 10%, для промспоживачів - від 2 до 4%

Варшава. Польська адміністрація регулювання енергетикою (Urząd Regulacji Energetyki, URE) затвердила рішення про зниження з 2013 року цін на газ у країні, яке для населення становитиме близько 10%, а для промислових споживачів - від 2 до 4%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба URE.

Згідно з повідомленням, адміністрація затвердила нові ціни до вересня 2013 року. Водночас представники міністерства держмайна Польщі не виключають можливості подальшого зниження вартості "блакитного палива" для польських споживачів.

"Точно не буде підвищення. Шукатимемо можливості для того, щоб знизити ціну", - сказав глава міністерства Микола Будзановський в ефірі TVP Info.

За його словами, ситуація багато в чому залежатиме від цін на газ на західних ринках.

Він також не виключив того, що поляки можуть відновити переговори з головним постачальником газу до Польщі - "Газпромом" у 2014 році, якщо виявиться, що ціна для польських споживачів буде "дуже високою".

За даними URE, поляки, залежно від того, для яких цілей використовують газ, щомісячно платитимуть за нього на 0,8-12 дол. менше (1USD=3,2PLN).

Регулятор відзначив, що зниження цін на газ у Польщі стало можливим завдяки домовленості національної нафтогазової компанії PGNIG з "Газпромом" про знижку на паливо, що поставлялося в країну.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді PGNIG оголосила про те, що їй вдалося добитися знижки на російський газ, що поставлявся до Польщі, яка, за даними польського міністра держмайна М.Будзановського, становила більш як 15%.

Довідка УНІАН. У Польщі ціни на газ встановлює спеціальний державний орган - Urząd Regulacji Energetyki, до якого PGNIG подає заявку на підвищення або зниження ціни з відповідною аргументацією, з якою URE може погодитися чи ні.

Польща, яка щорічно споживає близько 14 млрд кубометрів газу, згідно з контрактом, що діє до 2022 року, купуватиме у Росії понад 10 млрд кубометрів газу щорічно. Водночас польська влада намагається скоротити залежність від росіян шляхом будівництва LNG-терміналу на Балтійському побережжі і розвитку проектів з видобутку сланцевого газу.

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